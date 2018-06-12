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Интервью

Трамп: санкции против Северной Кореи остаются в силе

НовостиПолитика    12.06.2018 - 11:35
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации

Американские санкции против Северной Кореи остаются в силе. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

В частности, Трамп подчеркнул, что санкции в отношении Северной Кореи будут продолжаться. Он также добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова

Напомним, ранее был опубликован текст итогового соглашения саммита лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. В частности, стороны в подписанном документе закрепили намерение развивать "новые отношения" между странами. Кроме того, Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Дональд Трамп, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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