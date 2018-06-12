Трамп: санкции против Северной Кореи остаются в силе

Трамп отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации

Американские санкции против Северной Кореи остаются в силе. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

В частности, Трамп подчеркнул, что санкции в отношении Северной Кореи будут продолжаться. Он также добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова

Напомним, ранее был опубликован текст итогового соглашения саммита лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре. В частности, стороны в подписанном документе закрепили намерение развивать "новые отношения" между странами. Кроме того, Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР.