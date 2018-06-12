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Іран радить Кім Чен Ину не довіряти Трампу

НовиниПолітика    12.06.2018 - 15:00
Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)

За словами представник уряду Ірану, Трамп може скасувати свою угоду про денуклеаризацію

Іран попередив північнокорейського лідера Кім Чен ІИна, щоб він не довіряв президенту Сполучених штатів Америки (США) Дональду Трампу, який, як він сказав, може скасувати свою угоду про денуклеаризацію протягом кількох годин. Про це заявив офіційний представник уряду Ірану Мохаммад Багер Новахт, пише Reuters.

"Ми не знаємо, з якими людьми веде переговори північнокорейський лідер. Ймовірно угоду може бути скасовано", - сказав Нобахт.

Зазначимо, відповідно до одного з положень документа, глава Північної Кореї зобов'язується провести денуклеаризацію півострова і підтверджує свою прихильність "міцному і стабільному світу". У свою чергу, американський президент зобов'язується надати Кім Чен Ину "гарантії безпеки" у відповідь на денуклеаризацію.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що американські санкції проти Північної Кореї залишаються в силі.

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Теги публікації: встреча, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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