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Іран скасував заборону на використання WhatsApp і Google Play, - ЗМІ

Фото: поки не зрозуміло, коли рішення набуде чинності (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У вівторок в Ірані зняли заборону на використання додатка WhatsApp. Обмеження діяли понад два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як пише ЗМІ, вища рада Ірану, яка відповідає за захист інтернету, 24 грудня проголосувала за скасування заборони на популярний месенджер.

"Заборона на WhatsApp і Google Play була знята одноголосним рішенням членів Вищої ради кіберпростору", - пише агентство IRNA.

Тим часом The Times of Israel уточнило, що вищу раду країни очолює президент Ірану, а до її складу входять спікер парламенту, глава судової системи і кілька міністрів.

"Сьогодні ми одноголосно і на основі консенсусу зробили перший крок до зняття обмежень на інтернет", - заявив міністр зв'язку Ірану Саттар Хашемі.

Видання додало, що наразі поки незрозуміло, коли рішення набуде чинності. Водночас цей крок викликав дебати в Ірані, на яких критики обмежень стверджують, що контроль дорого обходиться країні.

"Обмеження не принесли нічого, крім гніву і додаткових витрат на життя людей", - сказав радник президента Алі Рабії.

Того ж дня у вівторок, віцепрезидент Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявляв, що президент країни Масуд Пезешкіан вірить у зняття обмежень і не вважає, що заборони відповідають інтересам народу і країни.

Однак інші люди застерігають від скасування обмежень. Реформаторська газета Shargh daily вчора повідомила, що 136 законодавців із 290 парламентаріїв надіслали до ради листа, в якому заявили, що цей крок стане "подарунком ворогам (Ірану - ред.)".

Нагадаємо, близько тижня тому стало відомо, що в Шотландії чиновникам заборонили використовувати додаток WhatsApp на робочих телефонах. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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