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У Шотландії урядовцям заборонили застосовувати WhatsApp на робочих телефонах

Вівторок 17 грудня 2024 21:03
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У Шотландії урядовцям заборонили застосовувати WhatsApp на робочих телефонах Ілюстративне фото: уряд Шотландії заборонив застосовувати WhatsApp урядовцям (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Уряд Шотландії припинить використання WhatsApp на робочих телефонах після оголошення результатів зовнішнього аудиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зокрема, з весни наступного року з робочих телефонів урядовців Шотландії будуть видалені всі "некорпоративні мобільні додатки для обміну повідомленнями". Ця заборона буде стосуватись всіх месенджерів, які не використовуються для офіційного урядового зв'язку - не лише WhatsApp, а й Signal і Facebook Messenger.

Нагадаємо, уряд Шотландії замовив аудит використання месенджерів у січні 2024 року в межах оцінки "відкритості та прозорості" своєї діяльності. Йому передувала критика в бік шотландських посадовців через нецензурні повідомлення у WhatsApp, яким почали активно користуватись під час пандемії коронавірусу.

При цьому, деякі посадовці зізнались, що видаляли повідомлення, написані під час пандемії.

Нагадаємо, що низка установ України забороняють використовувати Telegram. З останніх новин відомо, що до цього переліку приєдналася Національна академія наук України (НАН).

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