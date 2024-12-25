Иран отменил запрет на использование WhatsApp и Google Play, - СМИ

Во вторник в Иране сняли запрет на использование приложения WhatsApp. Ограничения действовали более двух лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Как пишет СМИ, высший совет Ирана, который отвечает за защиту интернета, 24 декабря проголосовал за отмену запрета на популярный мессенджер.
"Запрет на WhatsApp и Google Play был снят единогласным решением членов Высшего совета киберпространства", - пишет агентство IRNA.
Тем временем The Times of Israel уточнило, что высший совет страны возглавляет президент Ирана, а в его состав входят спикер парламента, глава судебной системы и несколько министров.
"Сегодня мы единогласно и на основе консенсуса сделали первый шаг к снятию ограничений на интернет", — заявил министр связи Ирана Саттар Хашеми.
Издание добавило, что на данный момент пока неясно, когда решение вступит в силу. В то же время этот шаг вызвал дебаты в Иране, на которых критики ограничений утверждают, что контроль дорого обходится стране.
"Ограничения не принесли ничего кроме гнева и дополнительных затрат на жизни людей", - сказал советник президента Али Рабии.
В тот же день во вторник, вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что президент страны Масуд Пезешкиан верит в снятие ограничений и не считает, что запреты отвечают интересам народа и страны.
Однако другие люди предостерегают от отмены ограничений. Реформаторская газета Shargh daily вчера сообщила, что 136 законодателей из 290 парламентариев направили совету письмо, в котором заявили, что этот шаг станет "подарком врагам (Ирана - ред.)".
Напомним, около недели назад стало известно, что в Шотландии чиновникам запретили использовать приложение WhatsApp на рабочих телефонах. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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