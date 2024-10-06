Іран скасував усі авіарейси до понеділка

Ізраїль готує відповідь Ірану

Зазначимо, що Близький Схід чекає відповіді Ізраїлю на іранську ракетну атаку, яка сталася цього тижня.

Зокрема про це вчора писало The Guardian. Згідно з інформацією видання, Ізраїль готує "значну і серйозну відповідь" на атаку Ірану напередодні річниці 7 жовтня (цього дня роком раніше терористичне угруповання ХАМАС, підтримуване Іраном, вторглося на територію Ізраїлю і влаштувало бійню).

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готує відповідь на безпрецедентний та незаконний напад Ірану на ізраїльських мирних мешканців та Ізраїль", - сказав виданню ізраїльський військовий чиновник на умовах анонімності.

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