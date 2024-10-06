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Иран отменил все авиарейсы до понедельника

Фото: авиарейсы отменены до утра 7 октября (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Иран отменил рейсы из всех аэропортов страны до понедельника. Причины такого решения не уточняются.

Передает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство IRNA в Telegram.

В частности, представитель Организации гражданской авиации сообщил, что из-за оперативных ограничений рейсы будут отменены с 21:00 сегодняшнего вечера (воскресенье, 6 октября) до 6:00 завтрашнего утра (понедельник, 7 октября).

Он добавил, что пассажирам не придется беспокоится о стоимости авиабилетов, а авиакомпании будут действовать согласно инструкциям Организации гражданской авиации.

Также позже будет объявлено об изменении рейсов и способах возврата авиабилетов.

Израиль готовит ответ Ирану

Отметим, что Ближний Восток находится в ожидании ответа Израиля на иранскую ракетную атаку, которая произошла на этой неделе.

В частности, об этом вчера писало The Guardian. Согласно информации издания, Израиль готовит "значительный и серьезный ответ" на атаку Ирана в преддверии годовщины 7 октября (в этот день годом ранее террористическая группировка ХАМАС, поддерживаемая Ираном, вторглась на территорию Израиля и устроила бойню).

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на беспрецедентное и незаконное нападение Ирана на израильских мирных жителей и Израиль", - сказал изданию израильский военный чиновник на условиях анонимности.

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ИзраильИранБлижний восток