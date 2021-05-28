Иран до сих пор не назвал имена подозреваемых в катастрофе самолета МАУ, - Енин

По словам дипломата, в Украине есть большое количество вопросов к иранской стороне относительно расследования, которое Тегеран представил 21 февраля.

"Мы до сих пор не имеем даже минимальной информации относительно квалификаций, которые инкриминируются подозреваемым или обвиняемым в иранском уголовном производстве. Тем более, мы не знаем банально даже их имен", - подчеркнул Енин.

Он отметил, что вопрос справедливости в расследовании и наказании виновных является принципиальным для Украины и государств-партнеров, чьи граждане также погибли в авиакатастрофе по вине Ирана.

"Мы неоднократно говорили, что просто купить нас уровнем компенсации не удастся. Мы идем в этом переговорном процессе не сами, а в формате широкой переговорной коалиции. Мы в очень достойной компании, именно это обеспечит, в конце концов, успех переговорного процесса", - добавил Енин.