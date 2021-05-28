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Іран досі не назвав імена підозрюваних у збитті літака МАУ, - Єнін

Автор: РБК-Україна

Іран досі не виконав свої обіцянки в рамках розслідування збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Україна не знає ні імен підозрюваних, ні те, що їм інкримінують.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі "Радіо Свобода".

За словами дипломата, в Україні є велика кількість запитань до іранської сторони щодо розслідування, яке Тегеран представив 21 лютого.

"Ми до цього часу не маємо навіть мінімальної інформації щодо кваліфікацій, які інкримінуються підозрюваним чи обвинуваченим в іранському кримінальному провадженні. Тим більше, ми навіть не маємо банально навіть їхніх імен", - наголосив Єнін.

Він зазначив, що питання справедливості в розслідуванні та покаранні винних є принциповим для України та держав-партнерів, чиї громадяни також загинули в авіакатастрофі з вини Ірану.

"Ми неодноразово говорили, що просто купити нас рівнем компенсації не вдасться. Ми йдемо в цьому переговорному процесі не самі, а в форматі широкої переговорної коаліції. Ми в дуже гідній компанії, саме це забезпечить, зрештою, успіх переговорного процесу", - додав Єнін.

Нагадаємо, Іран повідомив про висунення звинувачень 10 посадовим особам Ірану у справі про катастрофу літака МАУ.

Раніше Єнін заявив, що сумнівається у правдивості інформації щодо цього.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилки оператора протиповітряної оборони. Український літак був випадково визначено як "ворожа мета". В результаті загинуло 176 осіб.

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