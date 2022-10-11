Іран швидко розширює виробництво збагаченого урану, - Reuters

Іранська влада почала швидко нарощувати можливості зі збагачення урану завдяки передовим центрифугам у своєму підземному заводі в Натанзі. Тепер готується розширити плани.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з конфіденційним звітом МАГАТЕ, Тегеран продовжує вводити в експлуатацію дедалі більшу кількість передових центрифуг попри заборону угоди про "Спільний всеосяжний план дій від 2015 року".

Ці машини є набагато ефективнішими, ніж, наприклад IR-1 першого покоління - єдина центрифуга, яку Іран може використовувати відповідно до угоди для збільшення своїх запасів збагаченого урану.

Також зазначається, що переговори США та Ірану щодо відновлення вищезгаданої угоди зайшли в глухий кут.