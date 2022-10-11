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Іран швидко розширює виробництво збагаченого урану, - Reuters

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 07:43
Іран швидко розширює виробництво збагаченого урану, - Reuters Фото: Іран швидко розширює виробництво збагаченого урану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іранська влада почала швидко нарощувати можливості зі збагачення урану завдяки передовим центрифугам у своєму підземному заводі в Натанзі. Тепер готується розширити плани.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з конфіденційним звітом МАГАТЕ, Тегеран продовжує вводити в експлуатацію дедалі більшу кількість передових центрифуг попри заборону угоди про "Спільний всеосяжний план дій від 2015 року".

Ці машини є набагато ефективнішими, ніж, наприклад IR-1 першого покоління - єдина центрифуга, яку Іран може використовувати відповідно до угоди для збільшення своїх запасів збагаченого урану.

Також зазначається, що переговори США та Ірану щодо відновлення вищезгаданої угоди зайшли в глухий кут.

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Іран МАГАТЭ
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