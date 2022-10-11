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Иран быстро расширяет производство обогащенного урана, - Reuters

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Вторник 11 октября 2022 07:43
Иран быстро расширяет производство обогащенного урана, - Reuters Фото: Иран быстро расширяет производство обогащенного урана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иранские власти начали быстро наращивать возможности по обогащению урана благодаря передовым центрифугам в своем подземном заводе в Натанге. Теперь готовится расширить планы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно конфиденциальному отчету МАГАТЭ, Тегеран продолжает вводить в эксплуатацию все большее количество передовых центрифуг, несмотря на запрет соглашения о "Совместном всеобъемлющем плане действий от 2015 года".

Эти машины гораздо эффективнее, чем, например IR-1 первого поколения - единственная центрифуга, которую Иран может использовать в соответствии с соглашением для увеличения своих запасов обогащенного урана.

Также отмечается, что переговоры США и Ирана по возобновлению вышеупомянутого соглашения зашли в тупик.

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