Иран быстро расширяет производство обогащенного урана, - Reuters

Иранские власти начали быстро наращивать возможности по обогащению урана благодаря передовым центрифугам в своем подземном заводе в Натанге. Теперь готовится расширить планы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно конфиденциальному отчету МАГАТЭ, Тегеран продолжает вводить в эксплуатацию все большее количество передовых центрифуг, несмотря на запрет соглашения о "Совместном всеобъемлющем плане действий от 2015 года".

Эти машины гораздо эффективнее, чем, например IR-1 первого поколения - единственная центрифуга, которую Иран может использовать в соответствии с соглашением для увеличения своих запасов обогащенного урана.

Также отмечается, что переговоры США и Ирана по возобновлению вышеупомянутого соглашения зашли в тупик.