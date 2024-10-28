Іран ще не передавав Росії ракети, але тривають "поглиблені переговори", - Зеленський

Іран планує передати РФ ракети

Нагадаємо, ще у серпні Reuters повідомило, що Іран найближчим часом може передати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікується постачання сотень одиниць таких ракет.

Співрозмовники агенства розповіли, що представники Міністерства оборони Росії ще 13 грудня підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil.

У вересні видання Wall Street Journal із посиланням на європейських та американських посадовців повідомило, що Іран уже відправив до Росії балістичні ракети малої дальності.

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