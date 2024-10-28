Иран еще не передавал России ракеты, но идут "углубленные переговоры", - Зеленский

Иран планирует передать РФ ракеты

Напомним, еще в августе Reuters сообщило, что Иран в ближайшее время может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидается поставка сотен единиц таких ракет.

Собеседники агенства рассказали, что представители Министерства обороны России еще 13 декабря подписали с иранскими чиновниками контракт на поставку Fath 360 и другой баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной организацией Aerospace Industries Organization (AIO) под названием Ababil.

В сентябре издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников сообщило, что Иран уже отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности.

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