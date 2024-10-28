RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Иран еще не передавал России ракеты, но идут "углубленные переговоры", - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Иран еще не передавал России баллистические ракеты. Однако между странами продолжаются "углубленные переговоры" по поставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с участниками саммита Украина - Северная Европа.

По его словам, Иран уже лицензировался для производства "Шахедов" на территории России.

"К тому же они предлагают пакеты помощи. Также ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставлять. По нашей имеющейся информации, пока они (Иран - ред.) ракет не предоставили, но они об этом говорят", - сказал Зеленский.

Иран планирует передать РФ ракеты

Напомним, еще в августе Reuters сообщило, что Иран в ближайшее время может передать России баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидается поставка сотен единиц таких ракет.

Собеседники агенства рассказали, что представители Министерства обороны России еще 13 декабря подписали с иранскими чиновниками контракт на поставку Fath 360 и другой баллистической ракетной системы, созданной иранской государственной организацией Aerospace Industries Organization (AIO) под названием Ababil.

В сентябре издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников сообщило, что Иран уже отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияИранРакеты