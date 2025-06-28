Іран пригрозив вдарити ракетами по США: в чому причина

Він зазначив, що якщо президент США Дональд Трамп справді зацікавлений у досягненні домовленостей, йому слід відмовитися від образливого тону на адресу Верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, та припинити риторику, що принижує мільйони його прихильників.

Арагчі наголосив, що іранський народ, який показав світу, що "ізраїльському режиму не залишалося нічого іншого, як утекти до "татка", аби не бути знищеним нашими ракетами", не сприймає погроз і образ.

Міністр попередив, що в разі ескалації ситуації, Іран готовий продемонструвати свої реальні можливості, що "покладуть край будь-яким ілюзіям щодо потуги Ісламської Республіки".

"Добра воля породжує добру волю, а повага викликає повагу", - написав очільник іранського МЗС.