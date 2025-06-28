Іран пригрозив вдарити ракетами по США: в чому причина

У Тегерані заявили, що більше не терпітимуть образ і в разі ескалації "покажуть, на що здатні".
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика у соцмережі Х.
Він зазначив, що якщо президент США Дональд Трамп справді зацікавлений у досягненні домовленостей, йому слід відмовитися від образливого тону на адресу Верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, та припинити риторику, що принижує мільйони його прихильників.
Арагчі наголосив, що іранський народ, який показав світу, що "ізраїльському режиму не залишалося нічого іншого, як утекти до "татка", аби не бути знищеним нашими ракетами", не сприймає погроз і образ.
Міністр попередив, що в разі ескалації ситуації, Іран готовий продемонструвати свої реальні можливості, що "покладуть край будь-яким ілюзіям щодо потуги Ісламської Республіки".
"Добра воля породжує добру волю, а повага викликає повагу", - написав очільник іранського МЗС.
В ніч на 22 червня американські військові уразили низку ядерних об'єктів на теренах Ірану, зокрема заводи у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Опісля в Пентагоні зазначили, що удари повністю знищили ядерну програму Ірану.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї 26 червня зробив першу публічну заяву з моменту початку ірано-ізраїльської війни. Він привітав народ Ірану з "перемогою" над Ізраїлем та США, а також заявив, що "сіоністський режим майже розвалився".
У відповідь Трамп заявив, що США "побили" Іран і не виключив нових ударів по країні в майбутньому.
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