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Иран пригрозил нанести ракетный удар по США: в чем причина

Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Тегеране заявили, что больше не будут терпеть оскорблений и в случае эскалации "покажут, на что способны".

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.

Он отметил, что если президент США Дональд Трамп действительно заинтересован в достижении договоренностей, ему необходимо отказаться от оскорбительного тона в адрес Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, и прекратить риторику, которая унижает миллионы его сторонников.

Арагчи подчеркнул, что иранский народ, который показал миру, что "израильскому режиму не оставалось ничего другого, как убежать к "папочке", чтобы не быть уничтоженным нашими ракетами", не воспринимает угроз и оскорблений.

Министр предупредил, что в случае эскалации ситуации, Иран готов продемонстрировать свои реальные возможности, которые "положат конец любым иллюзиям касательно мощи Исламской Республики".

"Добрая воля порождает добрую волю, а уважение вызывает уважение", - написал глава иранского МИД.

Удары США по ядерным объектам Ирана

В ночь на 22 июня американские военные поразили ряд ядерных объектов на территории Ирана, в частности заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Позже в Пентагоне отметили, что удары полностью уничтожили ядерную программу Ирана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 26 июня сделал первое публичное заявление с момента начала ирано-израильской войны. Он поздравил народ Ирана с "победой" над Израилем и США, а также заявил, что "сионистский режим почти развалился".

В ответ Трамп заявил, что США "побили" Иран и не исключил новых ударов по стране в будущем.

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Иран