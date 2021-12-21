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Иран проводит масштабные военные учения возле Персидского залива

Автор: Анна Полисученко

Корпус стражей исламской революции дал старт масштабным военным учениям в южных регионах Ирана. Учения, в которых участвуют сухопутные войска, авиация и флот, будут длиться пять дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Учения состоятся в южных регионах Ирана, а также в Ормузском проливе, через который из Персидского залива проходит до 20% добываемой в мире нефти.

Маневры начались спустя всего несколько дней после неудачных переговоров Ирана с западными странами. В этих переговорах, состоявшихся в Вене, Тегеран не сумел убедить Запад в своем намерении отказаться от производства ядерного оружия.

В понедельник местные жители слышали громкие взрывы в районе иранского ядерного полигона Бушер в 700 км от Тегерана. Ранее власти объявили о проведении в этом районе военных учений.

Ранее мы писали, что Иран может готовиться к космическому запуску.

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Иран