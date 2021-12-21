Іран проводить масштабні військові навчання біля Перської затоки

Корпус вартових ісламської революції дав старт масштабним військовим навчанням у південних регіонах Ірану. Навчання, в яких беруть участь сухопутні війська, авіація і флот, триватимуть п'ять днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP .

Навчання відбудуться в південних регіонах Ірану, а також в Ормузькій протоці, через яку з Перської затоки проходить до 20% видобутої в світі нафти.

Маневри почалися лише через кілька днів після невдалих переговорів Ірану із західними країнами. У цих переговорах, що відбулися у Відні, Тегеран не зумів переконати Захід у своєму намірі відмовитися від виробництва ядерної зброї.

У понеділок місцеві жителі чули гучні вибухи в районі іранського ядерного полігону Бушер в 700 км від Тегерана. Раніше влада оголосила про проведення в цьому районі військових навчань.