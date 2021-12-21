RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Іран проводить масштабні військові навчання біля Перської затоки

Автор: Анна Полисученко

Корпус вартових ісламської революції дав старт масштабним військовим навчанням у південних регіонах Ірану. Навчання, в яких беруть участь сухопутні війська, авіація і флот, триватимуть п'ять днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Навчання відбудуться в південних регіонах Ірану, а також в Ормузькій протоці, через яку з Перської затоки проходить до 20% видобутої в світі нафти.

Маневри почалися лише через кілька днів після невдалих переговорів Ірану із західними країнами. У цих переговорах, що відбулися у Відні, Тегеран не зумів переконати Захід у своєму намірі відмовитися від виробництва ядерної зброї.

У понеділок місцеві жителі чули гучні вибухи в районі іранського ядерного полігону Бушер в 700 км від Тегерана. Раніше влада оголосила про проведення в цьому районі військових навчань.

Раніше ми писали, що Іран може готуватися до космічного запуску.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран