ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран провів масштабні військові навчання на тлі напруженості з Пакистаном

Іран, П'ятниця 19 січня 2024 01:25
UA EN RU
Іран провів масштабні військові навчання на тлі напруженості з Пакистаном Фото: Іран провів широкомасштабні військові навчання (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Іран провів широкомасштабні військові навчання в районі, що простягається з південного заходу на південний схід країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що в навчаннях під кодовою назвою Modafean Aseman Velayat 1402 брали участь окремі підрозділи повітряних, військово-морських і сухопутних сил іранської армії та Корпусу вартових ісламської революції.

Морська частина навчань була проведена в південних водах в радіусі 400 км від берегової лінії.

Представник Ірану Аббас Фараджпур сказав, що під час тренувань пілотованими та безпілотними літальними апаратами проводилися розвідувальні операції, а також були вжиті тактичні та оборонні заходи для виявлення, відстеження та боротьби з БпЛА противників.

Що передувало

Пакистан звинуватив Іран у порушенні свого повітряного простору. Там заявляють, що Тегеран здійсник атаку, внаслідок якої загинуло двоє дітей.

18 січня в МЗС Пакистану заявили про завдання ударів "по укриттям терористів" в Ірані та додали, що низку "терористів ліквідовано".

Варто зазначити, що Збройні сили Пакистану перевели у стан "надзвичайно високої" бойової готовності на тлі загострення конфлікту з Іраном.

Що відбувається між Іраном і Пакистаном - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Пакистан
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході