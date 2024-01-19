Иран провел масштабные военные учения на фоне напряженности с Пакистаном

Иран провел широкомасштабные военные учения в районе, простирающемся с юго-запада на юго-восток страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

В учениях под кодовым названием Modafean Aseman Velayat 1402 участвовали отдельные подразделения воздушных, военно-морских и сухопутных сил иранской армии и Корпуса стражей исламской революции.

Морская часть учений была произведена в южных водах в радиусе 400 км от береговой линии.

Представитель Ирана Аббас Фараджпур сказал, что во время тренировок пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами проводились разведывательные операции, а также были приняты тактические и оборонные меры по выявлению, отслеживанию и борьбе с БПЛА противников.

Что предшествовало

Пакистан обвинил Иран в нарушении своего воздушного пространства. Там заявляют, что Тегеран совершил атаку, в результате которой погибли двое детей.

18 января в МИД Пакистана заявили о нанесении ударов "по укрытиям террористов" в Иране и добавили, что ряд "террористов ликвидирован".

Следует отметить, что вооруженные силы Пакистана перевели в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности на фоне обострения конфликта с Ираном.

Что происходит между Ираном и Пакистаном – читайте в материале РБК-Украина.