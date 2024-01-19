ua en ru
Пт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иран провел масштабные военные учения на фоне напряженности с Пакистаном

Иран, Пятница 19 января 2024 01:25
UA EN RU
Иран провел масштабные военные учения на фоне напряженности с Пакистаном Фото: Иран провел широкомасштабные военные учения (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Иран провел широкомасштабные военные учения в районе, простирающемся с юго-запада на юго-восток страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В учениях под кодовым названием Modafean Aseman Velayat 1402 участвовали отдельные подразделения воздушных, военно-морских и сухопутных сил иранской армии и Корпуса стражей исламской революции.

Морская часть учений была произведена в южных водах в радиусе 400 км от береговой линии.

Представитель Ирана Аббас Фараджпур сказал, что во время тренировок пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами проводились разведывательные операции, а также были приняты тактические и оборонные меры по выявлению, отслеживанию и борьбе с БПЛА противников.

Что предшествовало

Пакистан обвинил Иран в нарушении своего воздушного пространства. Там заявляют, что Тегеран совершил атаку, в результате которой погибли двое детей.

18 января в МИД Пакистана заявили о нанесении ударов "по укрытиям террористов" в Иране и добавили, что ряд "террористов ликвидирован".

Следует отметить, что вооруженные силы Пакистана перевели в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности на фоне обострения конфликта с Ираном.

Что происходит между Ираном и Пакистаном – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Пакистан
NEWS
Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть САУ Caesar
Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть САУ Caesar
DAILY
Конфликт Ирана с Пакистаном. Грозит ли миру новая большая война на Востоке
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Конфликт Ирана с Пакистаном. Грозит ли миру новая большая война на Востоке