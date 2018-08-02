Израиль пригрозил Ирану военным ответом в случае перекрытия пролива

Премьер заявил, что попытка заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив встретит отпор коалиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна совместно с международной коалицией остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает Reuters.

"Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил", - заявил Нетаньяху, выступая на базе ВМФ Израиля в Хайфе.

Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Аравийским полуостровом и Африкой и соединяет Красное море с Аденским заливом.

Напомним, 31 июля высокопоставленные официальные лица Ирана отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах.

В Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани предостерег Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к войне.