Израиль пригрозил Ирану военным ответом в случае перекрытия пролива

Новости Политика 02.08.2018 - 03:49
Фото: Беньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Фото: Беньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Премьер заявил, что попытка заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив встретит отпор коалиции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна совместно с международной коалицией остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Об этом сообщает Reuters.

"Если Иран попытается заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я убежден, что он встретит сопротивление решительно настроенной международной коалиции, в которой поучаствуют все виды израильских вооруженных сил", - заявил Нетаньяху, выступая на базе ВМФ Израиля в Хайфе.

Баб-эль-Мандебский пролив расположен между Аравийским полуостровом и Африкой и соединяет Красное море с Аденским заливом.

Напомним, 31 июля высокопоставленные официальные лица Ирана отказались от предложения американского президента Дональда Трампа о переговорах.

В Иране назвали предложение о переговорах без предварительных условий бесполезным и унизительным.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани предостерег Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к войне.

 

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Теги:  Израиль,  Иран,  война  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС