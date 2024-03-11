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Іран проведе військово-морські навчання з Росією та Китаєм

Фото: Іран, Росія та Китай проведуть навчання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Іран, Китай та Росія 12 березня розпочнуть спільні військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2024". Навчання пройдуть у північній частині Індійського океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Irna .

У них будуть задіяні військові ВМС Ірану, Китаю та Росії. Також на навчаннях будуть присутні представники збройних сил Азербайджану, Казахстану, Оману, Пакистану та ПАР.

Згідно з повідомленням, цілями навчань нібито є зміцнення безпеки в регіоні, у тому числі захист міжнародної морської торгівлі, розширення багатосторонньої співпраці між країнами, що беруть участь у маневрах, боротьба з піратством та тероризмом, обмін оперативним та тактичним досвідом, а також демонстрація здатності країн спільно підтримувати мир в усьому світі.

Вісь зла

У березні 2023 року військово-морські сили Ірану, Китаю та Росії провели військові навчання "Пояс морської безпеки 2023" у північній частині Індійського океану. Це були четверті спільні навчання між ними останніми роками.

Після вторгнення Росію в Україну Москва отримала підтримку від Ірану та Китаю, які продовжують торгувати з нею, а Тегеран постачає зброю.

За даними опитування Центру Разумкова, станом на початок 2024 року українці переважно негативно ставляться до шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-92,6%) та її союзників - Білорусі (-79,5%), Ірану (-72,3%) та Китаю (-54,2%).

Детальніше про відносини країн читайте у матеріалі РБК-Україна "Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ".

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