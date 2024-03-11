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Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем

Фото: Иран, Россия и Китай проведут учения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Иран, Китай и Россия 12 марта начнут совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности - 2024". Учения пройдут в северной части Индийского океана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Irna.

В них будут задействованы военные ВМС Ирана, Китая и России. Также на учениях будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.

Согласно сообщению, целями учений якобы являются укрепление безопасности в регионе, в том числе защита международной морской торговли, расширение многостороннего сотрудничества между странами, участвующими в маневрах, борьба с пиратством и терроризмом, обмен оперативным и тактическим опытом, а также демонстрация способности стран совместно поддерживать мир во всем мире.

Ось зла

В марте 2023 года военно-морские силы Ирана, Китая и России провели военные учения "Пояс морской безопасности 2023" в северной части Индийского океана. Это были четвертые совместные учения между ними за последние годы.

После вторжения Россию в Украину Москва получила поддержку от Ирана и Китая, которые продолжают торговать с ней, а Тегеран поставляет оружие.

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на начало 2024 года украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%) и Китаю (-54,2%).

Подробнее об отношениях стран читайте в материале РБК-Украина "Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ".

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