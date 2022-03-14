Иран против войны в Украине. Кулеба попросил Тегеран передать сообщение Москве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с иранским министром Хусейном Амірабдоллахіаном. В частности, завтра глава иранского МИД прибудет с визитом в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

"Говорил с иранским министром Хосейном Амірабдоллахіаном накануне его визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать в Москве свое сообщение: Россия должна прекратить бомбардировки мирных жителей, соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины", - заявил Кулеба.

Также министр попросил главу иранского МИД передать Кремлю свое сообщение. Министр иностранных дел Украины требует прекращения Россией огня.

Главной темой разговора стала война России против Украины. Кулеба заявил, что Иран против войны в нашем государстве.

Ранее мы сообщали, что Кулеба предостерег наемников от поддержки РФ.

Также мы писали, что Кулеба призвал к жестким санкциям за попытку "референдума" в Херсоне.

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