UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Иран против войны в Украине. Кулеба попросил Тегеран передать сообщение Москве

Автор: Татьяна Самарук

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с иранским министром Хусейном Амірабдоллахіаном. В частности, завтра глава иранского МИД прибудет с визитом в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

Главной темой разговора стала война России против Украины. Кулеба заявил, что Иран против войны в нашем государстве.

Также министр попросил главу иранского МИД передать Кремлю свое сообщение. Министр иностранных дел Украины требует прекращения Россией огня.

"Говорил с иранским министром Хосейном Амірабдоллахіаном накануне его визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать в Москве свое сообщение: Россия должна прекратить бомбардировки мирных жителей, соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины", - заявил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Кулеба предостерег наемников от поддержки РФ.

Также мы писали, что Кулеба призвал к жестким санкциям за попытку "референдума" в Херсоне.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаВторжение России в Украину