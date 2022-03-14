Іран проти війни в Україні. Кулеба попросив Тегеран передати повідомлення Москві

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з іранським міністром Хусейном Амірабдоллахіаном. Зокрема, завтра глава іранського МЗС прибуде з візитом до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.
Головною темою розмови стала війна Росії проти України. Кулеба заявив, що Іран проти війни у нашій державі.
Також міністр попросив главу іранського МЗС передати Кремлю своє повідомлення. Міністр закордонних справ України вимагає припинення Росією вогню.
"Розмовляв з іранським міністром Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати в Москві своє повідомлення: Росія повинна припинити бомбардування мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і вийти з України", - заявив Кулеба.
Раніше ми повідомляли, що Кулеба застеріг найманців від підтримки РФ.
Також ми писали, що Кулеба закликав до жорстких санкцій за спробу "референдуму" в Херсоні.
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