Іран проти війни в Україні. Кулеба попросив Тегеран передати повідомлення Москві

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з іранським міністром Хусейном Амірабдоллахіаном. Зокрема, завтра глава іранського МЗС прибуде з візитом до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

"Розмовляв з іранським міністром Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати в Москві своє повідомлення: Росія повинна припинити бомбардування мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і вийти з України", - заявив Кулеба.

Також міністр попросив главу іранського МЗС передати Кремлю своє повідомлення. Міністр закордонних справ України вимагає припинення Росією вогню.

Головною темою розмови стала війна Росії проти України. Кулеба заявив, що Іран проти війни у нашій державі.

Раніше ми повідомляли, що Кулеба застеріг найманців від підтримки РФ.

Також ми писали, що Кулеба закликав до жорстких санкцій за спробу "референдуму" в Херсоні.

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