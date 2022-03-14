Иран против войны в Украине. Кулеба попросил Тегеран передать сообщение Москве
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с иранским министром Хусейном Амірабдоллахіаном. В частности, завтра глава иранского МИД прибудет с визитом в Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.
Главной темой разговора стала война России против Украины. Кулеба заявил, что Иран против войны в нашем государстве.
Также министр попросил главу иранского МИД передать Кремлю свое сообщение. Министр иностранных дел Украины требует прекращения Россией огня.
"Говорил с иранским министром Хосейном Амірабдоллахіаном накануне его визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать в Москве свое сообщение: Россия должна прекратить бомбардировки мирных жителей, соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины", - заявил Кулеба.
Ранее мы сообщали, что Кулеба предостерег наемников от поддержки РФ.
Также мы писали, что Кулеба призвал к жестким санкциям за попытку "референдума" в Херсоне.
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