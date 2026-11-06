Іран просить у Путіна системи ППО С-400, - The Telegraph

Іран хоче С-400

Мохсен Резаї, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, виголосив це послання в Кремлі 5 листопада, повідомляє The Telegraph з посиланням на іранського чиновника.

Видання пише, що Тегеран сподівається відновити свою протиповітряну оборону після ударів США та Ізраїлю.

Кремль заявив, що Резаї передав Путіну послання від Хаменеї під час візиту до Москви. Візит відбувся після попередньої телефонної розмови політиків. Офіційні повідомлення зосереджувалися на двосторонніх відносинах та ситуації в Перській затоці та на Близькому Сході в цілому.



Резаї публічно не заявив, що в листі містився запит на системи протиповітряної оборони. За даними видання, іранські чиновники стверджують, що Росія обговорює постачання давно запитуваних систем. Чиновник сказав, що Тегеран сподівається, що Путін нарешті схвалить продаж.

Що кажуть у Кремлі

Видання пише, що Москва довго відкладала продажі С-400, не завершуючи їх. Вона посилалася на занепокоєння щодо Ізраїлю та інших держав регіону.



Військові аналітики стверджують, що війна Росії в Україні також погіршила її резерви ППО. Візит іранського чиновника ставить під сумнів твердження Дональда Трампа про те, що Москва не допомагає Ірану, пише The Telegraph.



Жоден з урядів не оголосив про угоду щодо С-400. Поставки залишаються далеко не гарантованими, зазначає видання.