Іран пропонує іншим країнам купувати ракети та дрони за криптовалюту

Видання зазначає, що так Іран намагається використовувати цифрові активи для обходу західних санкцій та фінансового контролю.

За проаналізованими FT торговельними пропозиціями із зазначенням умов оплати, Експортний центр Міністерства оборони Ірану, відомий як Mindex, готовий вести переговори щодо військових контрактів, які дозволяють оплату в цифрових валютах, іранських ріалах, а також через бартерні угоди.

Пропозиція, представлена протягом минулого року, схоже, є одним з перших відомих випадків, коли держава публічно заявила про свою готовність прийняти криптовалюту як оплату за експорт стратегічного військового обладнання.

Mindex, як державний орган, відповідальний за продаж Іраном оборонної продукції за кордон, заявляє, що має клієнтські відносини з 35 країнами.

Розрекламований ним каталог озброєння включає балістичні ракети Emad, дрони Shahed, військові кораблі класу Shahid Soleimani та системи ППО ближнього радіуса дії.

На його вебсайті, доступному кількома мовами, також перелічено стрілецьку зброю, ракети та протикорабельні крилаті ракети, деякі з яких, за даними західних урядів та звітів ООН, використовувалися підтримуваними Іраном терористичними угрупованнями на Близькому Сході.

Хоча ціни не вказані публічно, на сайті зазначено, що оплату можна здійснити й в країні призначення, а також пропонується особистий огляд товарів в Ірані, "за умови схвалення з боку органів безпеки".

Цей крок зроблено на тлі дедалі більшої кількості свідчень того, що країни, які стикаються з масштабними санкціями США і Європи, використовують криптовалюту та інші альтернативні фінансові канали для підтримки торгівлі товарами, що становлять серйозну загрозу.

Водночас зазначається, що сторони, які здійснюють платежі Ірану через традиційні фінансові установи, ризикують бути заблокованими у фінансових системах західних країн унаслідок санкцій США, ЄС і Великої Британії.