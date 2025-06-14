Іран проігнорував заклик Британії до стриманості та відновлення дипломатії

Конфлікт на Близькому Сході загрожує перерости у масштабну війну. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі закликав Іран до стриманості та повернення до дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Так, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі у п’ятницю, 13 червня, провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Під час бесіди Ламмі закликав Іран до стриманості та спокою в цей напружений час.
"Давайте зробимо крок назад, проявимо стриманість і повернемося до дипломатії", - наголосив він, визнаючи, що нинішня ситуація в регіоні є надзвичайно небезпечною.
Втім, за повідомленнями іранських державних ЗМІ, Арагчі в розмові із Ламмі заявив, що Тегеран не приймає закликів до стриманості перед обличчям ізраїльської агресії.
Іранський дипломат наголосив, що відповідь Ірану на удари Ізраїлю буде "рішучою і визначеною", при цьому вона базуватиметься на положеннях Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Ця розмова відбулася на тлі різкого загострення відносин між Ізраїлем та Іраном, що супроводжується взаємними ударами та загрозами. Заклики Ламмі відобразили спроби міжнародної спільноти знизити напругу в регіоні, але тверда позиція Тегерану свідчить про складність досягнення компромісу.
Аналітики наголошують, що подальша ескалація може призвести до масштабніших конфліктів на Близькому Сході, тому дипломатія залишається ключовим інструментом для уникнення непередбачуваних наслідків.
Нагадаємо, що 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних об’єктах Ірану, в результаті чого загинуло щонайменше 78 іранців (серед них генерали й вчені), 320 поранених.
Дізнатись детальніше про нічну атаку Ізраїля на Іран, можна у матеріалі РБК-Україна.
У відповідь Іран запустив десятки балістичних ракет і дронів по Ізраїлю, що теж призвела до жертв та руйнувань.
Більшість цілей вдалося перехопити протиповітряній обороні Ізраїлю. Також Ізраїлю допомагали США.
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