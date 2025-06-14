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Иран проигнорировал призыв Британии к сдержанности и возобновлению дипломатии

Фото иллюстративное: Иран отказался от дипломатии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Конфликт на Ближнем Востоке грозит перерасти в масштабную войну. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми призвал Иран к сдержанности и возвращению к дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми в пятницу, 13 июня, провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Во время беседы Ламми призвал Иран к сдержанности и спокойствию в это напряженное время.

"Давайте сделаем шаг назад, проявим сдержанность и вернемся к дипломатии", - подчеркнул он, признавая, что нынешняя ситуация в регионе является чрезвычайно опасной.

Отказ Ирана от призывов к миру

Впрочем, по сообщениям иранских государственных СМИ, Арагчи в разговоре с Ламми заявил, что Тегеран не принимает призывов к сдержанности перед лицом израильской агрессии.

Иранский дипломат подчеркнул, что ответ Ирана на удары Израиля будет "решительным и определенным", при этом он будет базироваться на положениях Устава Организации Объединенных Наций.

Геополитический контекст

Этот разговор состоялся на фоне резкого обострения отношений между Израилем и Ираном, сопровождающегося взаимными ударами и угрозами. Призывы Ламми отразили попытки международного сообщества снизить напряжение в регионе, но твердая позиция Тегерана свидетельствует о сложности достижения компромисса.

Аналитики отмечают, что дальнейшая эскалация может привести к более масштабным конфликтам на Ближнем Востоке, поэтому дипломатия остается ключевым инструментом для избежания непредсказуемых последствий.

 

Напомним, что 13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, в результате чего погибло по меньшей мере 78 иранцев (среди них генералы и ученые), 320 раненых.

Узнать подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно в материале РБК-Украина.

В ответ Иран запустил десятки баллистических ракет и дронов по Израилю, что тоже привело к жертвам и разрушениям.

Большинство целей удалось перехватить противовоздушной обороне Израиля. Также Израилю помогали США.

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