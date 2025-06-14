Іран проігнорував заклик Британії до стриманості та відновлення дипломатії

Конфлікт на Близькому Сході загрожує перерости у масштабну війну. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі закликав Іран до стриманості та повернення до дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Так, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі у п’ятницю, 13 червня, провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Під час бесіди Ламмі закликав Іран до стриманості та спокою в цей напружений час.

"Давайте зробимо крок назад, проявимо стриманість і повернемося до дипломатії", - наголосив він, визнаючи, що нинішня ситуація в регіоні є надзвичайно небезпечною.

Відмова Ірану від закликів до миру

Втім, за повідомленнями іранських державних ЗМІ, Арагчі в розмові із Ламмі заявив, що Тегеран не приймає закликів до стриманості перед обличчям ізраїльської агресії.

Іранський дипломат наголосив, що відповідь Ірану на удари Ізраїлю буде "рішучою і визначеною", при цьому вона базуватиметься на положеннях Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Геополітичний контекст

Ця розмова відбулася на тлі різкого загострення відносин між Ізраїлем та Іраном, що супроводжується взаємними ударами та загрозами. Заклики Ламмі відобразили спроби міжнародної спільноти знизити напругу в регіоні, але тверда позиція Тегерану свідчить про складність досягнення компромісу.

Аналітики наголошують, що подальша ескалація може призвести до масштабніших конфліктів на Близькому Сході, тому дипломатія залишається ключовим інструментом для уникнення непередбачуваних наслідків.