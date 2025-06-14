Иран проигнорировал призыв Британии к сдержанности и возобновлению дипломатии

Конфликт на Ближнем Востоке грозит перерасти в масштабную войну. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми призвал Иран к сдержанности и возвращению к дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Так, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми в пятницу, 13 июня, провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Во время беседы Ламми призвал Иран к сдержанности и спокойствию в это напряженное время.

"Давайте сделаем шаг назад, проявим сдержанность и вернемся к дипломатии", - подчеркнул он, признавая, что нынешняя ситуация в регионе является чрезвычайно опасной.

Отказ Ирана от призывов к миру

Впрочем, по сообщениям иранских государственных СМИ, Арагчи в разговоре с Ламми заявил, что Тегеран не принимает призывов к сдержанности перед лицом израильской агрессии.

Иранский дипломат подчеркнул, что ответ Ирана на удары Израиля будет "решительным и определенным", при этом он будет базироваться на положениях Устава Организации Объединенных Наций.

Геополитический контекст

Этот разговор состоялся на фоне резкого обострения отношений между Израилем и Ираном, сопровождающегося взаимными ударами и угрозами. Призывы Ламми отразили попытки международного сообщества снизить напряжение в регионе, но твердая позиция Тегерана свидетельствует о сложности достижения компромисса.

Аналитики отмечают, что дальнейшая эскалация может привести к более масштабным конфликтам на Ближнем Востоке, поэтому дипломатия остается ключевым инструментом для избежания непредсказуемых последствий.