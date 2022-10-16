Іран продовжує наполягати, що не постачає Росії дрони-камікадзе

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян у телефонній розмові з очільником МЗС Португалії Жоау Гомешем Кравінью.

Міністр заперечує, що Іран надав Росії дрони-камікадзе, зокрема Shahed-136, якими РФ атакує Україну.

"Ми вважаємо, що допомога в озброєнні будь-якій стороні конфлікту лише продовжить війну, і ми не вважаємо війни правильними ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії чи Ємені", - сказав Амір-Абдоллахян.

Водночас його португальський колега висловив занепокоєність через опубліковані підтвердження співпраці РФ та Ірану. Він наголосив, що іранська влада повинна гарантувати відсутність військової підтримки Росії.