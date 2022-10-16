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Іран продовжує наполягати, що не постачає Росії дрони-камікадзе

Фото: Іран знову заперечує передачу Росії дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран продовжує заперечувати надання військової допомоги Росії та постачання зброї, яку та використовує на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян у телефонній розмові з очільником МЗС Португалії Жоау Гомешем Кравінью.

Міністр заперечує, що Іран надав Росії дрони-камікадзе, зокрема Shahed-136, якими РФ атакує Україну.

"Ми вважаємо, що допомога в озброєнні будь-якій стороні конфлікту лише продовжить війну, і ми не вважаємо війни правильними ні в Україні, ні в Афганістані, Сирії чи Ємені", - сказав Амір-Абдоллахян.

Водночас його португальський колега висловив занепокоєність через опубліковані підтвердження співпраці РФ та Ірану. Він наголосив, що іранська влада повинна гарантувати відсутність військової підтримки Росії.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що Іран, ймовірно, уклав угоду з РФ про продаж нових дронів-камікадзе Arash-2.

Крім того, за даними The Washington Post, Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfagha.

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