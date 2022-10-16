Иран продолжает настаивать, что не поставляет России дроны-камикадзе

Иран продолжает отрицать предоставление военной помощи России и поставки оружия, используемого на войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой МИД Португалии Жоау Гомешем Кравинью.
Министр отрицает, что Иран предоставил России дроны-камикадзе, в частности Shahed-136, которыми РФ атакует Украину.
"Мы считаем, что помощь в вооружении любой стороне конфликта продолжит войну, и мы не считаем войны правильными ни в Украине, ни в Афганистане, Сирии или Йемене", - сказал Амир-Абдоллахян.
В то же время его португальский коллега выразил обеспокоенность из-за опубликованных подтверждений сотрудничества РФ и Ирана. Он подчеркнул, что иранские власти должны гарантировать отсутствие военной поддержки России.
Напомним, аналитики ISW отмечают, что Иран, вероятно, заключил соглашение с РФ о продаже новых дронов-камикадзе Arash-2.
Кроме того, по данным The Washington Post, Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfagha.
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