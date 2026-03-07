Іран припинить удари по сусідніх країнах: президент назвав умову

"Тимчасова керівна рада вчора вирішила, що Іран більше не буде атакувати сусідні країни або запускати ракети, якщо тільки з цих країн не буде здійснено напади на Іран, - сказав президент.

Пезешкіан також вибачився перед сусідніми країнами за удари, які були завдані за останній тиждень.