UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран припинить удари по сусідніх країнах: президент назвав умову

10:30 07.03.2026 Сб
2 хв
Таке рішення напередодні схвалила тимчасова керівна рада Ірану
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент Ірану Масуд Пезешкіан (Getty Images)

Іран припинить атакувати сусідні країни, якщо не буде ударів з їхньої території.

Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аljazeera та Reuters.

"Тимчасова керівна рада вчора вирішила, що Іран більше не буде атакувати сусідні країни або запускати ракети, якщо тільки з цих країн не буде здійснено напади на Іран, - сказав президент.

Пезешкіан також вибачився перед сусідніми країнами за удари, які були завдані за останній тиждень.

Операція США проти Ірану та відповіді Тегерану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.

Іранська армія у відповідь почала атакувати як Ізраїль, так інизки країн Близького Сходу. Під ударом опинились, зокрема, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія та Азербайджан.

Також було завдано удару по британській військовій базі на Кіпрі, що сколинуло Європу та змусило готуватись до можливих військових дій.

Тегеран стверджує, що ціллю ударів є американські військові бази та консульства, однак зафіксовані також удари по цивыльним об'єктах - наприклад, готель в Арабських Еміратах та житлові квартали, які постраждали, скоріш за все, від уламків від збитих ракет та дронів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранБлизький Схід