Иран прекратит удары по соседним странам: президент назвал условие

Иран прекратит атаковать соседние страны, если не будет ударов с их территории.
Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АІјаѕеега и Reuters.
"Временный руководящий совет вчера решил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны или запускать ракеты, если только из этих стран не будут совершены нападения на Иран, - сказал президент.
Пезешкиан также извинился перед соседними странами за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.
Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.
Также был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.
Тегеран утверждает, что целью ударов являются американские военные базы и консульства, однако зафиксированы также удары по цивыльным объектам - например, отель в Арабских Эмиратах и жилые кварталы, которые пострадали, скорее всего, от обломков от сбитых ракет и дронов.