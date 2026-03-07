Иран прекратит удары по соседним странам: президент назвал условие

Операция США против Ирана и ответы Тегерана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.

Также был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.

Тегеран утверждает, что целью ударов являются американские военные базы и консульства, однако зафиксированы также удары по цивыльным объектам - например, отель в Арабских Эмиратах и жилые кварталы, которые пострадали, скорее всего, от обломков от сбитых ракет и дронов.