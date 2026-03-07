ua en ru
Іран припинить удари по сусідніх країнах: президент назвав умову

10:30 07.03.2026 Сб
2 хв
Таке рішення напередодні схвалила тимчасова керівна рада Ірану
aimg Тетяна Степанова
Іран припинить удари по сусідніх країнах: президент назвав умову Фото: президент Ірану Масуд Пезешкіан (Getty Images)

Іран припинить атакувати сусідні країни, якщо не буде ударів з їхньої території.

Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аljazeera та Reuters.

"Тимчасова керівна рада вчора вирішила, що Іран більше не буде атакувати сусідні країни або запускати ракети, якщо тільки з цих країн не буде здійснено напади на Іран, - сказав президент.

Пезешкіан також вибачився перед сусідніми країнами за удари, які були завдані за останній тиждень.

Операція США проти Ірану та відповіді Тегерану

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.

Іранська армія у відповідь почала атакувати як Ізраїль, так інизки країн Близького Сходу. Під ударом опинились, зокрема, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія та Азербайджан.

Також було завдано удару по британській військовій базі на Кіпрі, що сколинуло Європу та змусило готуватись до можливих військових дій.

Тегеран стверджує, що ціллю ударів є американські військові бази та консульства, однак зафіксовані також удари по цивыльним об'єктах - наприклад, готель в Арабських Еміратах та житлові квартали, які постраждали, скоріш за все, від уламків від збитих ракет та дронів.

