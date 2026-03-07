Иран прекратит удары по соседним странам: президент назвал условие

Иран прекратит атаковать соседние страны, если не будет ударов с их территории.

"Временный руководящий совет вчера решил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны или запускать ракеты, если только из этих стран не будут совершены нападения на Иран, - сказал президент. Пезешкиан также извинился перед соседними странами за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.