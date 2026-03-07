ua en ru
Иран прекратит удары по соседним странам: президент назвал условие

10:30 07.03.2026 Сб
2 мин
Такое решение накануне одобрил временный руководящий совет Ирана
aimg Татьяна Степанова
Иран прекратит удары по соседним странам: президент назвал условие Фото: президент Ирана Масуд Пезешкиан (Getty Images)

Иран прекратит атаковать соседние страны, если не будет ударов с их территории.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АІјаѕеега и Reuters.

"Временный руководящий совет вчера решил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны или запускать ракеты, если только из этих стран не будут совершены нападения на Иран, - сказал президент.

Пезешкиан также извинился перед соседними странами за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.

Операция США против Ирана и ответы Тегерана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.

Также был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.

Тегеран утверждает, что целью ударов являются американские военные базы и консульства, однако зафиксированы также удары по цивыльным объектам - например, отель в Арабских Эмиратах и жилые кварталы, которые пострадали, скорее всего, от обломков от сбитых ракет и дронов.

