Іран пригрозив війною за межами Близького Сходу після заяв Трампа, - Reuters

Іран пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу у разі нових ударів з боку США. Заява прозвучала після того, як президент Дональд Трамп повідомив, що був "за годину" від рішення відновити масштабну "військову операцію" проти Тегерана.
У цей понеділок та вівторок американський лідер був близький до рішення про нову кампанію бомбардувань в Ірані, однак відклав його для продовження дипломатичних переговорів.
"Я був за годину від ухвалення рішення сьогодні", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.
Попри це, американський президент також заявив, що переговори з Іраном просуваються добре і ситуація може завершитися "дуже швидко".
Але у свою відповідь Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що у разі нових атак війна може вийти далеко за межі регіону.
"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", - йдеться у заяві.
Іран раніше вже погрожував ударами по країнах Близького Сходу, де розміщені американські військові бази.
Нагадаємо, військова операція проти Ірану розпочалася вранці 28 лютого 2026 року. Тоді Ізраїль спільно зі США завдали ударів по іранських об’єктах, заявивши про необхідність усунення загроз безпеці та стримування іранської ядерної програми.
За кілька місяців конфлікт так і не вдалося остаточно врегулювати. Формально активні бойові дії зараз перебувають у стані паузи, однак переговори між сторонами фактично зайшли у глухий кут.
На цьому тлі в медіа регулярно з'являються повідомлення про те, що Трамп хоче відновити бойові дії проти Тегерана.