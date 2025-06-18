Іран пригрозив США "рішучою" відповіддю у разі участі в ударах Ізраїлю

За словами посла Ірану при ООН у Женеві Алі Бахрейні, Вашингтон уже є співучасником дій Ізраїлю, оскільки надає технічну допомогу, зокрема допомагає перехоплювати ракети.

"Ми дамо таку ж відповідь США, як і Ізраїлю. Я впевнений, що іранські військові відреагують рішуче, пропорційно та належним чином", - наголосив дипломат.

Що відомо

Бахрейні заявив, що Тегеран уважно стежить за рівнем участі США в конфлікті.

"Ми реагуватимемо, коли це буде потрібно", – додав він.

ЗМІ з посиланням на джерела в американському уряді повідомляють, що Вашингтон поки не вдається до прямої участі в ударах, однак розширює військову присутність на Близькому Сході.

Ізраїль, зі свого боку, перекидає додаткові винищувачі та готується до можливої ескалації.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість підтримати Ізраїль у разі нових ударів по іранських ядерних об'єктах. Він також закликав Іран до "беззастережної капітуляції".

Реакція Ірану

На тлі заяв Трампа і зростання напруги на Близькому Сході іранський дипломат назвав риторику США "необґрунтованою і вкрай ворожою".

"Ми не будемо виявляти жодного небажання захищати наш народ, безпеку та землю - ми відповімо серйозно та рішуче, без вагань", – підкреслив Бахрейні.