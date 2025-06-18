Иран пригрозил США "решительным" ответом в случае участия в ударах Израиля

По словам посла Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни, Вашингтон уже является соучастником действий Израиля, поскольку оказывает техническую помощь, в частности помогает перехватывать ракеты.

"Мы дадим такой же ответ США, как и Израилю. Я уверен, что иранские военные отреагируют решительно, пропорционально и должным образом", - подчеркнул дипломат.

Что известно

Бахрейни заявил, что Тегеран внимательно следит за уровнем участия США в конфликте.

"Мы будем реагировать, когда это будет нужно", - добавил он.

СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщают, что Вашингтон пока не прибегает к прямому участию в ударах, однако расширяет военное присутствие на Ближнем Востоке.

Израиль, со своей стороны, перебрасывает дополнительные истребители и готовится к возможной эскалации.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность поддержать Израиль в случае новых ударов по иранским ядерным объектам. Он также призвал Иран к "безоговорочной капитуляции".

Реакция Ирана

На фоне заявлений Трампа и роста напряжения на Ближнем Востоке иранский дипломат назвал риторику США "необоснованной и крайне враждебной".

"Мы не будем проявлять никакого нежелания защищать наш народ, безопасность и землю - мы ответим серьезно и решительно, без колебаний", - подчеркнул Бахрейни.