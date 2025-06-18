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Иран пригрозил США "решительным" ответом в случае участия в ударах Израиля

Фото: Иран угрожает США из-за возможного участия в ударах Израиля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Иран предупредил Соединенные Штаты о "решительном" ответе в случае их прямого вмешательства в военную кампанию Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам посла Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни, Вашингтон уже является соучастником действий Израиля, поскольку оказывает техническую помощь, в частности помогает перехватывать ракеты.

"Мы дадим такой же ответ США, как и Израилю. Я уверен, что иранские военные отреагируют решительно, пропорционально и должным образом", - подчеркнул дипломат.

Что известно

Бахрейни заявил, что Тегеран внимательно следит за уровнем участия США в конфликте.

"Мы будем реагировать, когда это будет нужно", - добавил он.

СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщают, что Вашингтон пока не прибегает к прямому участию в ударах, однако расширяет военное присутствие на Ближнем Востоке.

Израиль, со своей стороны, перебрасывает дополнительные истребители и готовится к возможной эскалации.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность поддержать Израиль в случае новых ударов по иранским ядерным объектам. Он также призвал Иран к "безоговорочной капитуляции".

Реакция Ирана

На фоне заявлений Трампа и роста напряжения на Ближнем Востоке иранский дипломат назвал риторику США "необоснованной и крайне враждебной".

"Мы не будем проявлять никакого нежелания защищать наш народ, безопасность и землю - мы ответим серьезно и решительно, без колебаний", - подчеркнул Бахрейни.

Конфликт Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана в рамках операции "Львиный народ". Причиной стало обострение после срыва переговоров между Ираном и США по новой ядерной сделке.

Во время атаки в районе Тегерана были уничтожены по меньшей мере 20 высокопоставленных офицеров и несколько специалистов, причастных к иранской ядерной программе. За несколько дней стороны обменялись сотнями ударов, в том числе с использованием дронов и ракет.

За весь период операции Израиль нанес по Ирану примерно 250 ударов по 720 целям.

Вечером 15 июня Иран также обстрелял Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу.

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