Іран пригрозив Німеччині "твердою відповіддю": що сталося

У Міністерстві закордонних справ Ірану попередили Німеччину щодо її втручання в ситуацію з протестами в Ісламській Республіці. Міністр Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що відповідь Тегерана буде "твердою та пропорційною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське новинне агентство IFP News .

Таку відповідь від іранського уряду дістала заява міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка висловила підтримку протестам в Ірані і заявила, що наступного тижня Європейський Союз домагатиметься нових санкцій проти Тегерана.

"Провокаційна, інтервенціоністська та недипломатична позиція не є ознакою витонченості та мудрості. Підрив старих зв’язків має довгострокові наслідки. Німеччина може вибрати взаємодію для вирішення спільних проблем або протистояння", - попередив Амірабдоллахян.

Через висловлювання глави МЗС Німеччини Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Німеччини Ганса-Удо Музеля, щоб висловити протест проти позиції Берліна.