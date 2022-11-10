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Іран пригрозив Німеччині "твердою відповіддю": що сталося

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Іран, Четвер 10 листопада 2022 17:42
Іран пригрозив Німеччині "твердою відповіддю": що сталося Фото: міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Міністерстві закордонних справ Ірану попередили Німеччину щодо її втручання в ситуацію з протестами в Ісламській Республіці. Міністр Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що відповідь Тегерана буде "твердою та пропорційною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське новинне агентство IFP News.

Таку відповідь від іранського уряду дістала заява міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка висловила підтримку протестам в Ірані і заявила, що наступного тижня Європейський Союз домагатиметься нових санкцій проти Тегерана.

"Провокаційна, інтервенціоністська та недипломатична позиція не є ознакою витонченості та мудрості. Підрив старих зв’язків має довгострокові наслідки. Німеччина може вибрати взаємодію для вирішення спільних проблем або протистояння", - попередив Амірабдоллахян.

Через висловлювання глави МЗС Німеччини Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Німеччини Ганса-Удо Музеля, щоб висловити протест проти позиції Берліна.

Нагадаємо, що політика Ісламської Республіки Іран завжди відзначалася агресивністю і нетерпимістю. Так, в Ірані відкрито погрожують Саудівській Аравії, налагоджують військове співробітництво з країною-агресором Росією, що загрожує безпеці усього світу.

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