Иран предостерег Британию от создания миссии в Персидском заливе

Пресс-секретарь иранского правительства Али Рабии предостерег Британию от создания европейской миссии для обеспечения безопасного движения кораблей в Персидском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявил представитель Ирана, создание любой подобной миссии европейскими странами будет считаться "враждебным сигналом" для Тегерана, который лишь "усилит напряжение" в регионе Персидского залива.

Однако, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер обратился к германскому правительству с призывом поддержать идею Британии по созданию миссии в Персидском заливе. Участие в данной миссии также не исключила и новая министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании направило в Иран посредника для переговоров об освобождении задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Посредник должен провести переговоры по освобождению танкера.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки создадут коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Планируется, что участие в коалиции примут страны со всего мира.

Добавим, 19 июля патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero, который якобы нарушил международные правила.