Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе МАУ, 80 тыс. долларов компенсации

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, компенсацию на 80 тыс. долларов, однако украинская сторона считает эту сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии программе "ТСН. Неделя" в воскресенье.

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тыс. долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тыс. - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. Правительство в течение недели выплатило семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Материальная помощь из резервного фонда будет предоставлена до получения всех страховых выплат.

Кроме того, Камбин проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией, согласно которой за каждого погибшего предусмотрена выплата примерно 345 тысяч долларов.