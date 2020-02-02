Іран запропонував родинам українців, які загинули в авіакатастрофі МАУ, 80 тис. доларів компенсації

Іран запропонував родинам українців, які загинули в авіакатастрофі літака МАУ, компенсацію на 80 тис. доларів, однак українська сторона вважає цю суму недостатньою і буде домагатися її збільшення. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі програмі "ТСН. Тиждень" в неділю.

"Що стосується іранської сторони, вони нам відразу запропонували 80 тис. доларів кожну сім'ю, за кожного потерпілого, за кожну жертву. Мені здається, що це зовсім не ті речі. Якщо жінка говорить: "А як моя дитина піде в інститут? У мене немає роботи. У мене був чоловік, тільки він один був годувальник". Тому 80 тис. - це дуже мало. Хоча я з вами повністю, на 100% згоден, що не вимірюється людське життя будь-якими цифрами, якими грошима. Але будемо тиснути, тиснути на більшу суму", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив грошову допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Уряд протягом тижня виплатила сім'ям загиблих громадян України за 200 тисяч гривень допомоги. Матеріальна допомога з резервного фонду буде надана до отримання всіх страхових виплат.

Крім того, Камбін проконтролює страхові виплати відповідно до Монреальської конвенції, згідно з якою за кожного загиблого передбачена виплата приблизно 345 тисяч доларів.