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Іран постачає понад 90% зброї, яку використовує ХАМАС, - глава Єврокомісії

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Більшість зброї, якою володіють бойовики ХАМАС, постачається з Ірану. Це озброєння використовується проти Ізраїлю.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

Фон дер Ляєн засудила "злу роль, яку Іран відіграє на задньому плані".

"Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану", - сказала глава Єврокомісії.

Вона нагадала, що Іран також постачає зброю Росії для війни проти України. На її думку, РФ та ХАМАС схожі.

Президентка Єврокомісії також наголосила, що санкції Заходу руйнують економіку Росії. Тепер ЄС та його союзники зосереджують, щоб закрити лазівки для ухилення від санкцій.

Війна в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС 7 жовтня з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Сторони досі продовжують обмінюватися ракетними ударами.

За останніми даними Ізраїлю, внаслідок атак ХАМАС загинули 24 громадяни України. Хоча українські дипломати підтвердили загибель 18 українців.

Президент США Джо Байден сьогодні, 20 жовтня, проведе зустріч президенткою Єврокомісії та головою Євроради. Сторони обговорять війни в Україні та Ізраїлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЄврокомісіяХАМАСІзраїльІранУрсула фон дер Ляйєн