Иран поставляет более 90% оружия, используемого ХАМАС, - глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен осудила "злую роль, которую Иран играет на заднем плане".

"Следует усилить санкции против Ирана, который снабжает оружие ХАМАС. По нашим оценкам, 93% оружия ХАМАС поступило из Ирана", - сказала глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что Иран также поставляет оружие России для войны против Украины. По ее мнению, РФ и ХАМАС схожи.

Президент Еврокомиссии также подчеркнула, что санкции Запада разрушают экономику России. Теперь ЕС и его союзники сосредотачивают, чтобы закрыть лазейки для уклонения от санкций.

Война в Израиле

Боевики ХАМАС 7 октября из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Стороны все еще продолжают обмениваться ракетными ударами.

По последним данным Израиля, в результате атак ХАМАС погибли 24 гражданина Украины. Хотя украинские дипломаты подтвердили гибель 18 украинцев.

Президент США Джо Байден сегодня, 20 октября, проведет встречу президентом Еврокомиссии и главой Евросовета. Стороны обсудят войны в Украине и в Израиле.