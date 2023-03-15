ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ірані відновилися антиурядові протести

Новость на русском →
Середа 15 березня 2023 06:08
В Ірані відновилися антиурядові протести Фото: учасниця протесту у Тегерані (iranintl.com)
Автор: Володимир Костирін

В Ірані знову відбулися акції протесту, що пройшли у різних містах, у тому числі й Тегерані. Маніфестанти вийшли на вулиці, скандуючи антиурядові гасла.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на видання Iranintl.

Молодіжні гурти закликали з кінця лютого до трьох нічних протестів, зокрема до фестивалю вогню Charshanbeh Souri у вівторок. У своїх повідомленнях у соціальних мережах "Об'єднана молодь Ірану", альянс різних груп "сусідської молоді" з усієї країни, закликала всіх сформувати групи та вийти на вулиці на знак протесту.

У своїй заяві група пообіцяла перетворити фестиваль вогню на "символ" боротьби з "репресивним та злочинним режимом" та "реакційною ісламською культурою".

Невеликі групи протестувальників вийшли на акції у кількох містах у понеділок після заклику до трьох нічних протестів, включаючи святкування давнього фестивалю вогню у вівторок.

На кадрах із соцмереж видно учасники акцій у деяких районах столиці Тегерана, Мешхеда, Казвіна та Малайєра. Групи молодих людей марширували та скандували заклики до повалення режиму.

На деяких відео показані сміттєві баки, що горять, і автомобільні шини на вулицях, а також як протестувальники кидали запалені предмети в урядові будівлі та банки.

Нагадаємо, що з кінця вересня 2022 року в Ірані відбувалися протести. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання поліцією моралі за "неправильне носіння хіджабу".

За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що в країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітніх.

У лютому іранська влада вперше визнала масштаби репресій, і на тлі протестів верховний лідер країни розпорядився про амністію або скорочення термінів ув'язнення для "десятків тисяч" ув'язнених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії