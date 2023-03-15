В Ірані відновилися антиурядові протести
В Ірані знову відбулися акції протесту, що пройшли у різних містах, у тому числі й Тегерані. Маніфестанти вийшли на вулиці, скандуючи антиурядові гасла.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на видання Iranintl.
Молодіжні гурти закликали з кінця лютого до трьох нічних протестів, зокрема до фестивалю вогню Charshanbeh Souri у вівторок. У своїх повідомленнях у соціальних мережах "Об'єднана молодь Ірану", альянс різних груп "сусідської молоді" з усієї країни, закликала всіх сформувати групи та вийти на вулиці на знак протесту.
У своїй заяві група пообіцяла перетворити фестиваль вогню на "символ" боротьби з "репресивним та злочинним режимом" та "реакційною ісламською культурою".
Невеликі групи протестувальників вийшли на акції у кількох містах у понеділок після заклику до трьох нічних протестів, включаючи святкування давнього фестивалю вогню у вівторок.
На кадрах із соцмереж видно учасники акцій у деяких районах столиці Тегерана, Мешхеда, Казвіна та Малайєра. Групи молодих людей марширували та скандували заклики до повалення режиму.
На деяких відео показані сміттєві баки, що горять, і автомобільні шини на вулицях, а також як протестувальники кидали запалені предмети в урядові будівлі та банки.
#تهران #مریوان #مهاباد #پیرانشهر #سنندج هستههای انقلابی جوانان آزادیخواه محلات با برپایی آتش چهارشنبه سوری و مسدود کردن خیابانها شکل گرفت. #مهسا_امینی #فراخوان_چهارشنبه_سوری @UYI_fa @UYI_en @ic_UYI pic.twitter.com/VRxfUIC1pm— اتحاد جوانان محلات ایران (@UYI_fa) March 14, 2023
جوانان آزادیخواه کُرد با سردادن شعار "مرگ بر خامنهای دیکتاتور" و برپایی آتش انقا #مهسا_امینی #فراخوان_چهارشنبه_سوری @UYI_fa @UYI_en @ic_UYI pic.twitter.com/sNJqasxyv9— اتحاد جوانان محلات ایران (@UYI_fa) March 13, 2023
جوانان آزادیخواه کُرد با سردادن شعار "مرگ بر خامنهای دیکتاتور" و برپایی آتش انقا #مهسا_امینی #فراخوان_چهارشنبه_سوری @UYI_fa @UYI_en @ic_UYI pic.twitter.com/sNJqasxyv9— اتحاد جوانان محلات ایران (@UYI_fa) March 13, 2023
رشت - میدان شهرداری، جمعیت باورنکردنی معترضین در شب چهارشنبه سوری @Javanan_gilan # مهسا_امینی # فر .— اتحاد جوانان محلات ایران (@UYI_fa) March 14, 2023
Нагадаємо, що з кінця вересня 2022 року в Ірані відбувалися протести. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання поліцією моралі за "неправильне носіння хіджабу".
За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що в країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітніх.
У лютому іранська влада вперше визнала масштаби репресій, і на тлі протестів верховний лідер країни розпорядився про амністію або скорочення термінів ув'язнення для "десятків тисяч" ув'язнених.
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