Иран усиливает контроль за хиджабом: "нарушительниц" будут искать с помощью камер

Власти Ирана начали устанавливать камеры в общественных местах, чтобы распознавать и штрафовать женщин без хиджаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Полиция сообщила, что идентифицированные женщины получат уведомление о последствиях отсутствия хиджаба. По словам правоохранителей, это должно предотвратить "сопротивление закону о ношение хиджаба".

В прошлом году протесты против закона о хиджабе были вызваны смертью под стражей полиции Махсы Амини, молодой курдской женщины, арестованной за вероятное нарушение правил ношения хиджаба.

После смерти Амини все больше женщин сбрасывают платки, особенно в больших городах, даже несмотря на риск ареста.

В заявлении полиции говорится, что система будет использовать так называемые "умные" камеры и другие инструменты для идентификации и отправки "документов и предупреждающих сообщений нарушителям закона о ношении хиджаба".

С тех пор как Исламская революция 1979 года ввела строгое толкование религиозного закона, женщины по закону были обязаны покрывать волосы хиджабом. Женщинам, нарушающим закон, грозит штраф или арест.

Напомним, в марте этого года в Иране возобновились антиправительственные протесты.

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