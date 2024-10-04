Іран попросив Росію про допомогу через можливу ізраїльську атаку, - NYT

Як пише видання, Іран очікує можливих ударів у відповідь з боку Ізраїлю. Однак багато іранців висловлювали занепокоєння з приводу можливої війни з Ізраїлем.

Зокрема, вони заявляли, що не хочуть і не підтримують війну з Ізраїлем чи США. Вони сказали, що їхнє життя і так є боротьбою через жахливу економіку, американські санкції, корупцію і пригнічення. Війна може посилити ці труднощі і занурити країну в ще більший хаос.

"За словами двох іранських чиновників, які знайомі з плануванням війни і не мають права говорити публічно, Іран попросив Росію про співпрацю з супутниковою розвідкою перед ударом Ізраїлю", - пише видання.

Водночас жодних інших подробиць щодо цього NYT не наводить. Також невідомо, чи відповіла Росія на це прохання.