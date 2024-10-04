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Іран попросив Росію про допомогу через можливу ізраїльську атаку, - NYT

Ілюстративне фото: Іран попросив Росію допомогти відбити ізраїльську атау (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Іран готується до ймовірного удару Ізраїлю у відповідь на масовану ракетну атаку Тегерану 1 жовтня. Саме тому Іран звернувся до Росії з проханням допомогти у проведенні супутникової розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на The New York Times.

Як пише видання, Іран очікує можливих ударів у відповідь з боку Ізраїлю. Однак багато іранців висловлювали занепокоєння з приводу можливої війни з Ізраїлем.

Зокрема, вони заявляли, що не хочуть і не підтримують війну з Ізраїлем чи США. Вони сказали, що їхнє життя і так є боротьбою через жахливу економіку, американські санкції, корупцію і пригнічення. Війна може посилити ці труднощі і занурити країну в ще більший хаос.

"За словами двох іранських чиновників, які знайомі з плануванням війни і не мають права говорити публічно, Іран попросив Росію про співпрацю з супутниковою розвідкою перед ударом Ізраїлю", - пише видання. 

Водночас жодних інших подробиць щодо цього NYT не наводить. Також невідомо, чи відповіла Росія на це прохання.

Що передувало

Минулого вівторка Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Тоді було запущено майже 200 балістичних ракет, але ізраїльські військові разом з американськими есмінцями відбили атаку.

Згодом Іран заявив, що ця атака була відповіддю на загибель ватажків ХАМАС та "Хезболли". Водночас Ізраїль пообіцяв відповідь. За даними ЗМІ, нібито влада Ізраїлю планує удари по ядерних об'єктах Ірану. Американський президент Джо Байден заявив, що США не підтримують такий варіант.

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