Иран попросил у России "Герани" для войны против Израиля и США, - FT

Россия существенно усовершенствовала беспилотники "Герань", созданные на основе иранских "Шахедов". Теперь Тегеран хочет получить более современные модели для войны против США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам западных представителей служб безопасности и личности, приближенной к Кремлю, возможности России в сфере беспилотников за последние годы существенно выросли. В этом году Тегеран, по их данным, обратился в Москву с просьбой предоставить современные "Герани".

Иран хочет использовать эти беспилотники в войне против Израиля и США.

Речь идет о российской версии дронов, которую Москва начала производить в 2023 году на основе разработанных в Иране "Шахедов". С этого времени конструкция и технические возможности беспилотников значительно изменились.

Как изменились "Герани"

Первое поколение "Герань-1" может нести боевую часть весом до 20 кг и развивать максимальную скорость около 185 км/ч.

Значительно мощнее "Герань-5" с реактивным двигателем. По сообщениям, Россия впервые применила его в январе этого года. Эта модель способна развивать скорость до 600 км/ч, нести боевую часть весом до 90 кг и преодолевать до 1000 км.

Изменения относятся не только к характеристикам полета. "Герань-4" получила более аэродинамическую версию начального корпуса, тогда как конструкция "Герань-5" уже больше напоминает крылатую ракету.

В новых дронах появился искусственный интеллект

Модернизация затронула и системы наведения. Если старые "Герани" имели относительно простые системы управления, то более новые версии, по данным FT, оснащают тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта.

Это позволяет новым версиям дронов быть значительно сложнее первых моделей, которые Россия начала производить после получения иранской технологической основы.