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Иран попросил у России "Герани" для войны против Израиля и США, - FT

16:02 13.09.2026 Вс
2 мин
Тегеран теперь хочет получить усовершенствованную версию собственной разработки
aimg Мария Науменко
Иран попросил у России "Герани" для войны против Израиля и США, - FT Фото: иранские военные на фоне изображения ракет и карты Ирана (Getty Images)
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Россия существенно усовершенствовала беспилотники "Герань", созданные на основе иранских "Шахедов". Теперь Тегеран хочет получить более современные модели для войны против США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам западных представителей служб безопасности и личности, приближенной к Кремлю, возможности России в сфере беспилотников за последние годы существенно выросли. В этом году Тегеран, по их данным, обратился в Москву с просьбой предоставить современные "Герани".

Иран хочет использовать эти беспилотники в войне против Израиля и США.

Речь идет о российской версии дронов, которую Москва начала производить в 2023 году на основе разработанных в Иране "Шахедов". С этого времени конструкция и технические возможности беспилотников значительно изменились.

Как изменились "Герани"

Первое поколение "Герань-1" может нести боевую часть весом до 20 кг и развивать максимальную скорость около 185 км/ч.

Значительно мощнее "Герань-5" с реактивным двигателем. По сообщениям, Россия впервые применила его в январе этого года. Эта модель способна развивать скорость до 600 км/ч, нести боевую часть весом до 90 кг и преодолевать до 1000 км.

Изменения относятся не только к характеристикам полета. "Герань-4" получила более аэродинамическую версию начального корпуса, тогда как конструкция "Герань-5" уже больше напоминает крылатую ракету.

В новых дронах появился искусственный интеллект

Модернизация затронула и системы наведения. Если старые "Герани" имели относительно простые системы управления, то более новые версии, по данным FT, оснащают тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта.

Это позволяет новым версиям дронов быть значительно сложнее первых моделей, которые Россия начала производить после получения иранской технологической основы.

Россия начала устанавливать на ударные дроны реактивные двигатели, из-за чего они стали намного быстрее и сложнее для перехвата.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет достаточного количества средств для их уничтожения, но более 60 компаний уже разрабатывают соответствующие решения.

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